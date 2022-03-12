TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, TÜDKİYEB'i ziyaret etti

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine (TÜDKİYEB) ziyarette bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik'ten küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, Yılmaz'ın yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kendisinin sektöre büyük destekler verdiğini bildirdi.

Küçükbaş hayvancılığın bugün geldiği noktada sürekli ilerleme halinde olmasında hükümetin, Tarım ve Orman bakanlarının ve Yılmaz'ın çok büyük katkıları olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı 2006 yılından itibaren hayvan varlığımız ciddi manada artmış, 31 milyonlara gerileyen küçükbaş hayvan varlığımız bugün itibarıyla neredeyse katlanarak 60 milyona yaklaşmıştır. Hedefimiz ise Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayvan sayımızı nüfus başına bir küçükbaşa yani 85 milyona çıkarmak olacaktır. Bu hedefe varmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm zorluklara rağmen üretmeye, yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz var oldukça da devam edeceğiz."

Çelik, kısa süre önce göreve başlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin önderliğinde ve sektör paydaşlarıyla küçükbaş hayvancılığı çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirterek, "Üretmekten başka bir şansımız yok." ifadesini kullandı.

Ziyaret sonunda Çelik, Yılmaz'a günün anısına plaket takdiminde bulundu.