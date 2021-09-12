TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Spor
TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı dördüncü oldu.

Romanya'da düzenlenen Parlamenterler Futbol Turnuvası'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Futbol Takımı dördüncü oldu.

Heyetin Başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı'nın yaptığı, AK Parti'den Bayram Özçelik, Mustafa Açıkgöz, İsmail Kaşdemir, Fehmi Küpçü, Sait Kirazoğlu, Baki Ersoy, Ahmet Salih Dal, Abdullah Öztürk, Cengiz Demirkaya, Osman Ören, Zekeriya Aslan, Fahrettin Poyraz, Necdet Budak, D. Ali Sarıkaya, Oktay Çanak, Didem Hastürk ve CHP'den Ahmet Kaya'nın yer aldığı TBMM Futbol Takımı, finalde İtalya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçı uzatmalarda penaltından kaybederek dördüncülüğü elde etti.

TBMM Spor Kulübü Derneği Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı, AA muhabirine, güzel hazırlanmış bir turnuva olduğu belirterek, "Dostluk kazandı. Burada parlamentolar bir araya geldi. Milletvekilleri kaynaştı. Parlamenter diplomasisini geliştirdik. Tabi bunun yanında toplantılarda yaptık, sadece futbol maçı değildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da final maçını tribünden izledi.

TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı

TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı

TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı

AA / Fuat Kabakcı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Tunç Soyer Fuat Oktay Ersin Tatar
Magazin Deniz Akkaya Mehmet Erdem Yeşim Salkım
Spor Cristiano Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBMM Futbol Takımı Romanya'da futbol turnuvasına katıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:29:10. #1.12#