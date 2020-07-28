TBMM bünyesinde "Dijital Mecralar Komisyonu" kurulacak Kurulacak olan "Dijital Mecralar Komisyonu" görev ve yetkileri kapsamında bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklerini koruma ile çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi hususunda çalışacak.

Son zamanlarda sosyal medya ağlarında yaşanan olumsuz süreçler meclisin gündemini de sıklıkla meşgul ediyor. Daha önceden öngörülen sosyal medyanın denetlenmesiyle ilgili önerilere takiben bugün Resmi Gazete'de TBMM'de bir Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasıyla ilgili hususlara yer verildi.

KOMİSYON İNTERNET SUÇLARININ DÜZENLENMESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE TAVSİYE VERECEK

17 üyenin bulunacağı komisyonun başlıca görevi kişilerin hak ve özgürlüklerin korunmasıyla, çocukların sosyal medyadan olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için görüş ve önerileri sunmak. Bunun için gerekli gördüğü durumlarda uluslararası mecralarda konuyla ilgili bulunan görüşlerden de yardım alacak. Komisyondan görüş ve tavsiyeleri internet hukukuna uygun bir şekilde düzenledikten sonra, bu alanda projeler meydana getirmesi bekleniyor.

KOMİSYON GEREKLİ KURUMLARDAN İLGİLİ BELGELERİ İSTEYEBİLECEK

Yetkileri kapsamında komisyon, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyerek, gerekli kişilerden bilgi alabilecek.

Bunun dışında konuyla alakalı kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilecek ve gerekli gördüğü uzmanların fikirlerini öğrenebilmek için, uzmanları çağırabilecek.

Faaliyet alanı Ankara ile sınırlı tutulmayan komisyon, yurt içi ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde çalışma alanı oluşturabilecek.