Tbmm Başkanı Şentop: TBMM'nin sorunların çözüm yeri olduğu tartışılmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM, Türkiye'de hem siyasetin hem de yaşanan bütün sorunların görüşüldüğü bir yerdir. TBMM'nin sorunların çözüm yeri olduğunu kimsenin tartışması mümkün değil" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'nı değerlendirdi. Şentop, "4'üncü yasama yılında TBMM Genel Kurulu'nda 105 birleşim ve 488 oturum gerçekleştirilmiş, 801 saat 33 dakika çalışma yapılmış ve 33 bin 953 sayfa tutanak tutulmuştur. İhtisas ve Meclis araştırması komisyonlarında ise bin 54 saat 6 dakika çalışılmış ve 31 bin 506 sayfa tutanak tutulmuştur. TBMM Genel Kurulu, komisyonlar ve Başkanlık Divanı çalışmaları kapsamında toplam bin 976 saat 20 dakika çalışma yapılmış ve 67 bin 403 sayfa tutanak tutulmuştur" diye konuştu.

Şentop, erken seçimin parlamenter sistem alışkanlığı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanının yeniden aday olacağı sistemde, süreyi kısaltmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Erken seçim olmasın diye getirilen bir sistem var" diye konuştu.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021