TBMM Başkanı Şentop, Ruanda Dışişleri Bakanı Sezibera'yı kabul etti
Meclis Mustafa Şentop, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis Mustafa Şentop, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Türkiye-Ruanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri