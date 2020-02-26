TBMM Başkanı Şentop, Hocalı katliamının yıl dönümünde mesaj yayımladı

26.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:22

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı katliamına katılanların, birçok uluslararası hukuki antlaşmaya rağmen hiçbir cezai müeyyide ile karşılaşmamasının, insanlık vicdanını derinden sarstığını belirterek, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber bütün Türk halkının ve insanlığın yüreğini yakan Hocalı katliamı kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerektiği aşikardır." ifadesini kullandı.

Şentop, Hocalı katliamının 28. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bundan 28 yıl önce, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece tüm dünyanın gözleri önünde bir vahşet gerçekleştirildiğini anımsatan Şentop, "Ermenistan askeri güçleri tarafından, kardeşimiz ve soydaşımız Azerbaycan halkına yapılan ve insanlık tarihine Hocalı katliamı olarak geçen bu vahşet, 21. asrın en büyük acılarından birisi olarak hafızalara kazındı." ifadelerine yer verdi.

Şentop, Ermenistan askeri güçlerinin, 26 Şubat 1992'de Hocalı köyünde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan resmi rakamlara göre 613 kişiyi katlettiğine işaret ederek, o dönemde çekilmiş görüntü ve fotoğrafların, hayatını kaybedenlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulakları, burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği dehşetli hadiseleri yansıtırken, vahşetin büyüklüğünü de önünde gözler önüne serdiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İnsanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması adına, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumun ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi insanlık vazifesidir. Hocalı katliamına katılmış olanların, Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi gibi birçok uluslararası hukuki antlaşmaya rağmen hiçbir cezai müeyyide ile karşılaşmaması insanlık vicdanını derinden sarsmaktadır.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber bütün Türk halkının ve insanlığın yüreğini yakan Hocalı katliamı kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerektiği aşikardır. Hocalı katliamının faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız katidir. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı katliamını bir kez daha telin ediyor, bu hadisede hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA