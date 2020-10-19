TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

19.10.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede açıklamalarda bulunan Aliyev, "Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine  selamlarımı iletiyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Şentop ise, "Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır" dedi. Meclis Başkanı Şentop "Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin birçok sebebi vardır. Evvela Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir. Ama ikinci olarak, Azerbaycan hakkı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır. Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur; Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız" dedi.

'TEK MİLLET İKİ DEVLET'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'tek millet iki devlet anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.

ALİYEV'DEN TÜRK MİLLETİNE 'TEŞEKKÜR'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine  selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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