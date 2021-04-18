TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i tebrik etti
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TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i tebrik etti
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Kayra Sayit'i kutladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı ve Sayit'in fotoğrafına yer verdiği paylaşımında "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Kayra Sayit'i gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Kayra." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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