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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı TED Ankara Kolejliler'e 69-78 mağlup oldu.

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Basketbol Ligi altıncı hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Ted Ankara Kolejliler'e 69-78 mağlup oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı xx, Göksun Öz xx, Gürkan Demir xx

KBB Kağıtspor: Jvon Joseph MC Cormck xx 18, Faik Can Nurkan x, Sertay Gürsu xx 12, Mert Ulutaş xx 11, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 13, Eren Beyaz x 6, Bora Hun Paçun x 2, Sertan İbrahim Sarı xx 6, Hakan Şanlı x 1

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

TED Ankara Kolejliler: Joel Njonjo James xx 5, Doğukan Şanlı xx 3, Kevin Kaspar xx 9, Arda Korkmaz xx 7, Barış Levent Ünlü x 3, Atakan Akçam xx 11, Deniz Çelen xxx 12, Gökhan Edge Demirli xx 7, Keshun Deion Sherrill xxx 21

Başantrenör: Emrah Benli

1. Periyot: 19-18 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 31-36 (TED Ankara Kolejliler lehine)

3. Periyot: 48-57 (TED Ankara Kolejliler lehine) - KOCAELİ

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 69 TED Ankara Kolejliler: 78

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