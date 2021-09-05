TBF Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre TBF Akademi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen seminerin ikinci gününde Maurizio Gherardini basketbolda ekip yönetimi, Paulius Motiejunas spor organizasyonlarında gelir yaratma modelleri, Tolga Öngören Türk basketbol kulüplerinde yönetim modelleri ve güncel uygulama örnekleri, Bryan Strauss NBA şampiyonunun saha içi kimliğiyle stratejik değer oluşturma, Geoff Wilson stratejik planlama, kulüpler için sponsorluk modeli oluşturma planlama ve taraftar etkileşim örnekleri, Alper Yılmaz basketbol kulüplerinde strateji uygulama konularını işledi.

Seminere yöneticiler, pazarlama ve iletişim uzmanları, antrenörler ve aktif sporcular katıldı.

TBF önderliğinde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) iş birliği ile düzenlenen seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu şartlar göz önünde bulundurularak çevrim içi olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay