TBF Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBF Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri sona erdi

TBF Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri sona erdi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetici Eğitim Programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri tamamlandı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre TBF Akademi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen seminerin ikinci gününde Maurizio Gherardini basketbolda ekip yönetimi, Paulius Motiejunas spor organizasyonlarında gelir yaratma modelleri, Tolga Öngören Türk basketbol kulüplerinde yönetim modelleri ve güncel uygulama örnekleri, Bryan Strauss NBA şampiyonunun saha içi kimliğiyle stratejik değer oluşturma, Geoff Wilson stratejik planlama, kulüpler için sponsorluk modeli oluşturma planlama ve taraftar etkileşim örnekleri, Alper Yılmaz basketbol kulüplerinde strateji uygulama konularını işledi.

Seminere yöneticiler, pazarlama ve iletişim uzmanları, antrenörler ve aktif sporcular katıldı.

TBF önderliğinde, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) iş birliği ile düzenlenen seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu şartlar göz önünde bulundurularak çevrim içi olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
'Bizim Çocuklar' oldu 'Bizim Balonlar'! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
Cebelitarık'a ilk yarı gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Cebelitarık'a ilk yarı gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Derya Yanık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Max Meyer Salih Uçan Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBF Uluslararası Basketbol Yönetici Semineri sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 23:41:45. #1.16#

title