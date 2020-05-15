TBF, Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Futbol A Takımı performans ekibindeki bir yardımcı personelin korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Futbol A Takımı performans ekibindeki bir yardımcı personelin korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Futbol Takımı personeline ve Galatasaray Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA