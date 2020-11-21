TBF, A Milli Takım Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile anlaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ufuk Sarıca'dan boşalan A Milli Takım Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile anlaşmaya vardı. Ene, daha önce 2011 yılında milli takımın başında bulunmuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile anlaşıldığını açıkladı.

Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

LARKIN KRİZİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçtiğimiz gün başantrenör Ufuk Sarıca'nın görevine son vermişti. Sarıca'nın Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'i kadroya almak istememesi üzerine başarılı antrenörle yolların ayrıldığı iddia edilmişti.

2. KEZ MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA

Orhun Ene daha önce, 2011 yılında Tanjeviç'in yerine A millî takımın başantrenörlüğüne getirilmişti. Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli takımın başantrenörü olan, ancak "12 Dev Adam" şampiyonaya 2. turda veda edince millî takımdan istifa etmişti.