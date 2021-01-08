Taylan Antalyalı'nın İrfan Can Kahveci paylaşımı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'ın yıldız ismi Taylan Antalyalı, transferde ismi sarı-kırmızılı ekiple anılan Başakşehirli İrfan Can Kahveci ile fotoğrafını paylaştı. Taylan'ın bu hamlesi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmaya çalıştığı iddia ediliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Bunun en önemli sebeplerinden biri ise İrfan Can'ın Galatasaray'la anlaşmış olması. Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la da yakın arkadaş...

"BULUŞMAYA AZ KALDI"

İki takım arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sürpriz bir harekete ise Galatasaraylı Taylan Antalyalı imza attı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabında Yasin Becek isimli bir kullanıcının "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımına hikayesinde yer verdi.