Taylan Antalyalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkiisi ne, bonservis değeri ne kadar? Taylan Antalyalı evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Taylan Antalyalı ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Taylan Antalyalı hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Taylan Antalyalı evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ocak 1995

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: Yatağan

Boy: 1,8 m

Kilo: 75 kg

Bonservis:6 m Euro

1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğan Taylan, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

GALATASARAY

2019-20

Antalyalı, 2019-20 sezonunun yaz transfer döneminde takıma katılmıştır. Takıma katılırken Galatasaray, Erzurumspor'a bir bedel ödememiştir. Antalyalı'nın transferi konusunda Galatasaray, Gençlerbirliği ile sıkıntı yaşamıştır ve Gençlerbirliği bu transfer ile alakalı hukuki işlem başlatmıştır.

Antalyalı, Galatasaray forması ile ilk maçına 11. haftadaki Gaziantep'e karşı çıkmış ve 3 dakika süre almıştır. 14. haftada tekrardan formayı alan Antalyalı 5 hafta boyunca forma şansı bulmuştur ve ilk golü ile ilk asistini bu süreçte yapmıştır. 28. haftada maça çıkan Antalyalı, sezon sonuna kadarki 7 maçta da forma giymiştir ve 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupasında 6 maçta 5 kez forma giyen Antalyalı takımına Tuzlaspor maçında 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

2020-21

2020-21 sezonuna Gaziantep maçı ile başlayan Galatasaray'da en büyük sürprizlerden birisi Antalyalı olmuştur. Sezona 4 numaralı forma ve ön libero mevkiisi ile başlayan Antalyalı ilk maçta başta Fatih Terim olmak üzere birçok kişinin beğenisini toplamıştır. UEFA Avrupa Ligi elemeleri'nde de forma şansı bulan Antalyalı çıktığı ilk Avrupa maçında asist yapmıştır. Galatasaray, Neftçi'yi eledikten sonra Hajduk maçını da kazanmış ve Antalyalı oyunu ile gene beğenileri toplamıştır. Fatih Terim, Antalyalı için "Taylan Antalyalı'nın dinlenme gibi bir lüksü olmamalı"demiştir. Antalyalı, ön libero pozisyonunda takımın vazgeçilmezi olmuştur. Bu sezonki ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında bulurken ilk asistini de Göztepe karşısında yapmıştır. Kupada 2 maçta forma şansı bulmuştur. Antalyalı'nın performansı birçok kişi tarafından beğenilmesine rağmen milli takıma çağrılmaması gündem olmuştur. Antalyalı 2021'de milli takıma davet edilmiştir ve 3 maçta forma giymiştir. Daha sonra da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 30 kişilik kadrosuna çağrılmıştır.