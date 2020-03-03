Tayfun Korkut Kimdir? Tayfun Korkut kaç yaşında, nereli? Tayfun Korkut kariyeri!

03.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:25

Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğu için Tayfun Korkut'u gündemine aldığı iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası sporseverler Tayfun Korkut hakkında araştırma yaparken Fenerbahçe teknik direktör adayı Tayfun Korkut kimdir Tayfun Korkut hayatı, Tayfun Korkut biyografisi ve Tayfun Korkut kimdir gibi aramalar yapıldı. Peki, Tayfun Korkut kimdir? İşte Tayfun Korkut hakkında merak edilenler…

TAYFUN KORKUT KİMDİR?

Tayfun Korkut doğum tarihi: 2 Nisan 1974

Tayfun Korkut kaç yaşında: 45yaşında

Tayfun Korkutdoğum yeri: Stuttgart, Almanya

Tayfun Korkut boy: 1,84 m

Tayfun Korkut, 2 Nisan 1974, Stuttgart'da dünyaya geldi. Eski milli futbolcu olan Tayfun Korkut, Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern şehrinde büyüdü ve futbola 6 yaşında yerel takım olan TB Ruit'te başladı. 12 yaşında da alt lig takımlarından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına seçildi. Bu kulüpteyken tüm altyapı takımlarında oynayarak başarılı bir şekilde A takım'a kadar yükseldi. 13 Ağustos 1994'te Almanya Kupası karşılaşmasında SC Freiburg ile oynanan maçın son 15 dakikası oyuna girerek ilk resmî maçına çıkmış oldu.

FENERBAHÇE İLE TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONU OLDU

Korkut, dönemin üçüncü ligi olan Regionalliga'da ilk lig maçına ise 25 Eylül 1994'te SSV Ulm 1846'e karşı çıktı. Ardından, 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye gelerek ilk sezonda göze çarpan bir oyuncu haline geldi. Fenerbahçe'de ilk maçı, 8 Ağustos 1995'te Partizan Tirana ile oynanan UEFA Kupası ön eleme maçı oldu. İlk sezonunda 30 maça çıkıp 5 gol kaydederek, sezon sonunda Türkiye ligi şampiyonu oldular.

İLK KEZ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNADI

Eski futbolcu, 96-97 yıllarında sıkça sakatlandı ve bir dönem forma giyemedi. O sezon ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadı. 1998 yılında Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Fenerbahçe'de 5 sezon forma giymesinin ardından Real Sociedad'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU

2003-2004 sezonunda ise La Liga ekibi Espanyol'a transfer olan Tayfun Korkut, sezon başlarında takımda oynama şansı verilse de sezon sonuna doğru tercih edilmemeye başlayarak İspanya macerasını sonlandırdı ve 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer oldu. Beşiktaş'ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezonda sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005'te sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

42 DEFA MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tayfun Korkut, 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Kariyeri boyunca 94 defa milli takımlara çağrıldı, 3 kez Türkiye U-21 ve 42 defa da Türkiye forması olmak üzere toplam 45 kez milli forma giydi. Korkut, 29 Ocak 2018'den itibaren de VfB Stuttgart'in teknik yöneticiliğini yapıyor.

TAYFUN KORKUT'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Stuttgart 17/18 (30 Oca 2018)

Leverkusen 16/17 (6 Mar 2017)

1.FC K'lautern 16/17 (1 Tem 2016)

Hannover 13/14 (1 Oca 2014)

Türkiye 11/12 (1 Oca 2012)

Antrenör yanında: Abdullah Avci (18 maç)

VfB Stuttg. U19 11/12 (1 Tem 2011)

Hoffenheim U17 09/10 (1 Tem 2009)

Real Soc. Juv.A 07/08 (1 Tem 2007)

TAYFUN KORKUTUN FUTBOL OYNADIĞI KULÜPLER

06/07 Gençlerbirliği

05/06 Beşiktaş

04/05 Espanyol

03/04 Sociedad

00/01 Fenerbahçe

95/96 Stuttg. Kickers

94/95 St. Kickers II

93/94 St. Kickers U19

91/92 St. Kickers U17

89/90 S. Kickers Alt.