Tayfun Canlı "Spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor"
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Tayfun Canlı "Spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor"

Tayfun Canlı 'Spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kırsal mahallelerde ki gençleri spora teşvik etmek için spor malzemesi dağıttı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kırsal mahallelerde ki gençleri spora teşvik etmek için spor malzemesi dağıttı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Spor Müdürü Haydar Şahin ve Esnaf Destek Birimi Sorumlusu Niyazi Sarıkaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Spor Müdürlüğü tarafından yaptırılan Atatürk, Türk Bayrağı ve belediye logolu spor malzemelerini, gençlere dağıtmak üzere Bostancı Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarımız Tahsin Yıldız'a verdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde gençlere 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve spor bilinci aşılamak için Başkan Selman Hasan Arslan öncülüğünde gençlere desteğin sürdüğünü ifade etti.

Canlı, "Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın gençlerimize yönelik önemli projelerinden Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi yakında faaliyete başlayacak. Başkanımızın gençlere ve sportif faaliyetlere verdiği önem gereği kurulan Spor Müdürlüğümüz kurularak faaliyetlerine başladı" dedi.

Canlı, tüm gençlerin be vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Canlı "19 Mayıs ruhunu canlandırmayı ve 19 Mayıs ruhuyla milli bilincimizi güçlendirirken, gençlerimizi spor alanında daha da desteklemeyi amaçlıyoruz. Atamızın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti gençlerimize emanet. Bizler de bunun bilincinde çalışmalar yaparak belediye olarak; spor, sanat, eğitim gibi birçok konuda gençlerimizin yanında ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Tayfun Canlı 'Spora ve sporcuya desteğimiz sürüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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