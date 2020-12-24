Tavşanlı OSB'ye yeni yatırımlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tavşanlı OSB'ye yeni yatırımlar

24.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:05
Tavşanlı OSB'ye yeni yatırımlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yeni yatırımlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde 100 kişinin istihdam edeceği 14 bin 828 metrekare alana kurulacak tesislerde çocuk yatak odası takımı imalatı yapacak olan Bursa İnegöl merkezli Krdplast Ltd. Şirketine arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak olan yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Furkan Palalı İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tavşanlı OSB'ye yeni yatırımlar | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:07:22. #1.14#
title