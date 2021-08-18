Tavşanlı'da gençler için futbol turnuvası düzenlendi
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Tavşanlı'da gençler için futbol turnuvası düzenlendi

Tavşanlı'da gençler için futbol turnuvası düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gençler için futbol turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gençler için futbol turnuvası düzenlendi.

Tavşanlı Karakova sahalarında gerçekleştirilen futbol turnuvasına gençlerin ilgisi yoğundu.

Erdem Gençlikspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda turnuvayı organize eden Günay Erdem, "Biz her sene ilimize ve ilçemize mal olmuş kişilerin isimlerini yaşatmak adına turnuvalar düzenlemekteyiz. Genelde biz yaşarken insanlarımızı anıyoruz ama rahmetli olanlar ve Tavşanlı'nın sporuna emek verenleri de saygı ile analım diye isimlerini verdiğimiz bir turnuva düzenliyoruz. Merhum foto muhabiri Mehmet Bacaksız adına düzenlediğimiz turnuvanın bu yıl ikincisini düzenlemekteyiz. İkincisine 8 takım katılıyor. Eskişehir DSİ, Kütahya'dan Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Spor Kulübü, Belediye Kütahyaspor Kulübü ve Kütahya Altınordu Futbol Okulu. Tavşanlı ilçemizden ise Tepecik Belediyespor, Üç Eylül Spor, Hanımçeşmespor Kulübü ve Erdem Gençlikspor Kulübü yer aldı. Bu turnuvamızda şampiyonluk yok, tüm sporcularımız şampiyon ve her çocuğumuza madalyası, katılım sertifikası ve takımlarına kupaları veriliyor. Amacımız da bu gençlerin bu saatlerde sağda solda kafelerde boş vakit geçirmeleri yerine spor merkezlerinin olduğu yerlerde aktivite yapsınlar arkadaşlıklarını ve paylaşımlarını geliştirsinler. Maç tecrübelerini arttırmalarını istiyoruz" dedi.

Hanımçeşmespor Kulübü Antrenörü Mehmet Kale ise, "Gençlerimizin bu gibi aktiviteler ile olumlu tepkiler göstermesi bizleri heyecenlandırıyor ve sevindiriyor. Bu tür etkinliklerin futbolumuza faydası kaçınılmazdır. Bu tür organizasyonlar bizlerin elini taşın altına koyması ile elde ediliyor" diyerek etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti. Maçları tecrübeli hakem İsmail Akar yönetti. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da gençler için futbol turnuvası düzenlendi
Tavşanlı'da gençler için futbol turnuvası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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