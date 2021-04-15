Tatvanlı sporcular Avrupa Kupası Şampiyonasından dereceyle döndü
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Tatvanlı sporcular Avrupa Kupası Şampiyonasından dereceyle döndü

Tatvanlı sporcular Avrupa Kupası Şampiyonasından dereceyle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BİTLİS (İHA) – Antalya'da düzenlenen Kickboks Avrupa Kupası Şampiyonasına katılan Tatvanlı sporcular şampiyonadan 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük ile döndü.

BİTLİS (İHA) – Antalya'da düzenlenen Kickboks Avrupa Kupası Şampiyonasına katılan Tatvanlı sporcular şampiyonadan 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük ile döndü.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve 28 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonaya Bitlis'i temsilen gençler ve büyükler kategorisinde 1'i bayan toplam 9 sporcu ile katılım gösteren Tatvanlı sporcular şampiyonada büyük başarılar elde etti. Şampiyonaya büyükler kategorisinde katılan sporculardan Turgut Dağdağan birinci, gençler kategorisinde katılan sporculardan Seyit Ali Arıcı ve Serhat Demir ikinci olurken, büyükler kategorisinde katılan sporculardan Mehmet Yalçın ve Hasan Eripek ile gençler kategorisinde katılan sporculardan Emir Közenk ise üçüncü oldu.

"Teşekkür ziyaretinde bulundular"

İlçeye dönen sporcular Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, Müdür Yardımcısı Mehmet Kara ve Antrenörleri Ömer Uğur ile birlikte Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ'ı ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Geylani ve TATSO Başkanı Adabağ, genç sporculara tebriklerini ileterek, başarılarının devamını dilediler. Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz ise destek ve katkılarından dolayı Başkan Geylani ve TATSO Başkanı Adabağ'a teşekkürlerini iletti. Öte yandan; sporcular tarafından Başkan Geylani ve TATSO Başkanı Adabağ'a ziyaret anısına forma hediye edildi. - BİTLİS

Tatvanlı sporcular Avrupa Kupası Şampiyonasından dereceyle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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