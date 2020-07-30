Tatvan Belediye Başkanı Geylani'den Kurban Bayramı mesajı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Geylani, mesajında, bayramların kardeşlik bilincini yenilemek olduğunu belirtti.

Sevginin, huzurun, sevincin ve saygının simgesi konumundaki bayramların, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Geylani, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak dünya genelinde yaşanan salgın hastalıktan dolayı Kurban Bayramı'nın habercisi hac farizasını yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenab-ı Hak'tan dileğimiz şafi ismi ile bu salgın hastalığı şifasıyla iyileştirmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Tatvanlı hemşehrilerim olmak üzere Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın ülkemize ve İslam dünyasına sağlık, huzur, esenlikler getirmesini, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA