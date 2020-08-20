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Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi

Sevgilisiyle birlikte tatili Türkiye'de geçiren Kapadokya sonrasında Bodrum'a geçen Juventus'lu yıldız futbolcu Douglas Costa, yemek yediği restoranda garsonlara 1200 lira bahşiş bıraktı.

Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
20.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:01

Juventus'lu yıldız futbolcu Douglas Costa'nın Türkiye tatili tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak Kapadokya'yı tercih eden, Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezen 29 yaşındaki futbolcunun sevgilisi Nathalia Felix ile son durağı Bodrum oldu.

8 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Bodrum'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla gittiği restoranda Türk yemeklerinin tadına bakan Costa ile arkadaşları 4 kilo et yiyip 8 bin lira hesap ödedi.

Yemek sonunda Douglas Costa, garsonlara da 1200 lira bahşiş bırakmayı ihmal etmedi.

Haber Yorumları (1)
YSN: bence 1200 tl vermedi. adam 150 dolar vermiş. pintiymiş yani adam
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