Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Sevgilisiyle birlikte tatili Türkiye'de geçiren Kapadokya sonrasında Bodrum'a geçen Juventus'lu yıldız futbolcu Douglas Costa, yemek yediği restoranda garsonlara 1200 lira bahşiş bıraktı.

Juventus'lu yıldız futbolcu Douglas Costa'nın Türkiye tatili tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak Kapadokya'yı tercih eden, Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezen 29 yaşındaki futbolcunun sevgilisi Nathalia Felix ile son durağı Bodrum oldu.

8 BİN LİRA HESAP ÖDEDİLER

Bodrum'da sevgilisi ve arkadaşlarıyla gittiği restoranda Türk yemeklerinin tadına bakan Costa ile arkadaşları 4 kilo et yiyip 8 bin lira hesap ödedi.

Yemek sonunda Douglas Costa, garsonlara da 1200 lira bahşiş bırakmayı ihmal etmedi.