Tatilcilerin gözü kulağı o köprüde

Tatilcilerin gözü kulağı o köprüde Dini ve resmi bayramlarda tatilcileri çileden çıkaran uzayan feribot kuyrukları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü daha değerli kıldı Marmara ve Trakya bölgelerden kısa sürede Çanakkale'ye gelen vatandaşlar, 4 saati bulan feribot sırasıyla çileden çıktı Marmara...

Tatilcilerin gözü kulağı o köprüde

Dini ve resmi bayramlarda tatilcileri çileden çıkaran uzayan feribot kuyrukları 1915 Çanakkale Köprüsü'nü daha değerli kıldı

Marmara ve Trakya bölgelerden kısa sürede Çanakkale'ye gelen vatandaşlar, 4 saati bulan feribot sırasıyla çileden çıktı

ÇANAKKALE - Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaklaşık 4 kilometrelik feribot kuyruğunda isyan etti. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün biran önce bitmesini bekleyen tatilciler, herkesin rahata kavuşacağını söyledi.

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilcilerin feribot çilesiyle daha da önem kazandı. Gelibolu, Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyünde uzun araç kuyrukları oluşturan vatandaşlar, yaklaşık 3-4 saat feribot sırası bekliyor. Kilitbahir köyündeki feribot kuyruğu, Çamburnu mevkiine kadar uzanırken, Bunaltıcı sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar, tatilin çile ile başladığını dile getirdi.

Sıcakta bu feribot kuyruğunu beklemenin çok sıkıcı olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Yaklaşık 3 saattir kuyruktayız. Eceabat'ta şansımızı denedik. Orada da çok kuyruk vardı. Buranın biraz daha akıcı olabileceğini düşünerek buraya geldik ama aynı manzara ile karşılaştık. İstanbul'dan buraya kadar yolculuk çok iyiydi. Ama burada bunaldık" dedi.

Feribot ile karşıya geçen vatandaşlar ise, "Biran önce köprü açılmalı, İstanbul'dan buraya kadar hiçbir sorun yaşamadan gelirken, burada uzun kuyruklarda bekliyoruz. Bu dönüşlerde daha da sorun olacaktır. Çünkü tatile çıkanların kimi dün, kimi bugün kimi ise yarın yola çıkacak. Ama dönüş herkesin aynı olacaktır" diye konuştu.

Tatilcilerin kısa sürede İstanbul veya Trakya bölgesinden Çanakkale'ye ulaşmasının ardından uzun süre feribotlarda beklemesi gözleri 18 Mart 2022'de tamamlanması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çevirdi. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek olması tatilcileri şimdiden umutlandırdı. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı tahmin ediliyor. 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir