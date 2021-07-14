Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı

Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bayram tatili öncesinde her yıl yoğunluğun kaldırmak için ek seferlerin konulduğu İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali, vatandaşların tatil yolculuğunda özel araçları tercih etmesi sebebiyle boş kaldı.

Bayram tatili öncesinde her yıl yoğunluğun kaldırmak için ek seferlerin konulduğu İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali, vatandaşların tatil yolculuğunda özel araçları tercih etmesi sebebiyle boş kaldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde beklenen yoğunluk henüz yaşanmadı. Terminallerde yaşanan yoğunluğun önceki yıllara nazaran çok daha az olduğunu belirten otogar görevlileri, vatandaşların özel arabalarını ve hava yollarını daha tercih etmelerinin otogardaki yoğunluğu azalttığını söylediler. Önceki yıllarda ek seferlerin olduğunu ancak bu yıl öyle bir durumun olmadığını ifade eden yazıhane çalışanı Ali Aydemir, "30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu sene işler maalesef yoğun değil. Doğu arabaları normalde dolu, onlar ek sefer yapmıyor. Karadeniz'e hep ek sefer yapardık onlar da yok. Bayram yoğunluğu önceki yıllara nazaran daha az. Bunun sebebi pandemi de olabilir, bir de insanların artık özel arabaları var, mahallelerden araba kalkıyor, minibüsler kalkıyor. Otogarda biraz ciddiyetsizlik var. Bizi etkiliyor, Karadeniz'i etkiliyor tabi" dedi.

"Bilet fiyatlarında artış var"

Bilet fiyatlarındaki artış olduğunu ifade eden Aydemir, "Bilet fiyatlarında tabi ki bir artış var mesela Ordu'ya 200 lira. Trabzon 220 lira. Arabalar 2+1 olduğu için mecbur fiyatlar yüksek tutuluyor. Önceden 46 gidiyordu arabalar şimdi 38 gidiyor, dönüşler boş. Önceki bayramlarda ben buradan hep ek servis kaldırıyordum maalesef bu sene yok" diye konuştu.

"Bu pahalılık kesinlikle pandemi dönemi ile alakalı"

Bilet fiyatlarındaki pahalılığın pandemi dönemi ile alakalı olduğunu ifade eden yolcu Hakan Çelik, "Bayram dolayısıyla Ankara'ya gidiyorum. Bileti online sistemden aldım, internet üzerinden. 10 gün önce falan aldım ki garanti olsun diye çünkü bilet bulmakta zorlanacağımı düşündüm. Bilet fiyatları normalde pahalı ama mecburen almak zorundaydık aldık yani. Bu pahalılık kesinlikle pandemi dönemi ile alakalı" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı
Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı
Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı
Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı
Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Evde bakım yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak
Evde bakım yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplarda olacak
9 günlük bayram tatilinde büyük göç yaşanacak! 10 milyon kişi yollara düşecek
9 günlük bayram tatilinde büyük göç yaşanacak! 10 milyon kişi yollara düşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Deniz Akkaya Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tatilciler özel araçlarla seyahate yönelince otobüsler boş kaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:49:11. #1.15#

title