Taşkın Çalış kimdir? Taşkın Çalış hangi takımda oynuyor? Balıkesirsporlu Taşkın Çalış frikik golleri izle!

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Balıkesirspor sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden ev sahibi ekipte Taşkın Çalış, adeta frikik resitali sundu. Peki, Taşkın Çalış kimdir? Taşkın Çalış hangi takımda oynuyor? İşte, Balıkesirsporlu Taşkın Çalış frikik golleri izleme linki!

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi takımın orta saha oyuncusu Taşkın Çalış, 3 golü de duran toptan kaydetti. Gelişme sonrası Taşkın Çalış kimdir? Taşkın Çalış hangi takımda oynuyor, merak edildi.

TAŞKIN ÇALIŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1993

Kaç yaşında: 27 yıl yaşında

Nereli: Bonn, Almanya

Boy: 1,78 m

Almanya'nın Wetzlar kasabasında bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Taşkın Çalış, Alemannia Aachen altyapısında futbola başladı. Burada gösterdiği performansla birçok üst kademe takımının scout'u tarafından izlenmeye başlandı. Bunun üzerine Alman futbolunun köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'un altyapısına transfer oldu. Burada oynamanın avantajiyla Türkiye genç millî takımlar için erken keşfedildi ve Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı için ilk resmî karşılaşmasını 26 Ağustos 2009 tarihinde Portekiz U-17 A genç millî takımına karşı oynanan karşılaşmada giydi. Bu karşılaşma ardından düzenli olarak Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında forma giymeye başladı.

Borussia Mönchengladbach'ta henüz as takım için görev almadan Türkiye Süper Lig ekiplerinin scoutları tarafından izlenmeye başlandı. 2011-12 sezonun başında Süper Lig'in köklü takımlarından Gaziantepspor'a 500.000 € transfer ücreti karşılığında transfer oldu. Gaziantepspor'la beş sezonluk sözleşme imzaladı. 2013-2014 ara transfer döneminde ise sözleşmesi feshedildi ve Bursaspor'un yolunu tuttu.

Mustafa Reşit Akçay'ın Akhisar Belediyespor'un teknik diretörlüğüne getirilmesinin ardından; 2014-2015 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer olmuştur.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

30 kez millî takımlara çağrılan Taşkın Çalış, 21 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 ve 3 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 29 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 5 gol kaydetmiştir.

Türkiye U-17 millî takımıyla 2010 yılında Lihtenştayn'de düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı ve takımıyla yarı final oynamayı başardı. Turnava boyu gösterdiği üstün performans'dan dolayı turnuvanın en iyi 10 oyuncusu arasına seçildi.

Balıkesirsporlu Taşkın Çalış frikik golleri izlemek için tıklayınız

