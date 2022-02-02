Tasfiye olan iki kooperatif birliğinin kamuya olan borçları silinecek

Tasfiye olan Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri ile Meyve ve Mamulleri Tarım Satış Kooperatifleri birliklerinin kamuya olan borçlarının terkin edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, terkine konu borçlar, anılan birliklerin tasfiye kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandığı tarihteki mevcut borçlarını, Hazine alacaklarına dönüşen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredileri, takip edilen borçları, tam kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine olan her türlü borçları ile tümü ana para borç bakiye tutarları ile faiz ve gecikme zammı gibi tüm feri borçları kapsıyor.

Alacaklı olanlara karar dışında ayrıca tebligat yapılmayacak.

Alacağı olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişileri, kararın yayınlanmasını takiben, ilave talebe veya talimata gerek kalmadan gerekli işlemleri yaparak bu borçları terkin edecek.

Terkin işlemleri tamamlandıktan sonra en geç 15 iş günü içinde Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, ilgili kurum tarafından resmi yazıyla bilgilendirilecek.