"Tasarruf finans sektöründe 5 milyar liralık proje büyüklüğü hedefliyoruz"

'Yeni nesil finans' mottosuyla tasarruf finans sektöründe hizmet veren Çözüm Tasarruf'un Genel Müdürü Ebubekir Kaplan, 2021 yılında hedeflerini büyüterek daha fazla müşteriye finansal çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Kaplan, "Bu yılı 5 milyar liralık proje büyüklüğü ile tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Tasarruf finans sektöründe yer alan Çözüm Tasarruf, yeni kanuni düzenlemelerle birlikte hedef büyüttü. Şirket, 2021'de Türkiye'de yaşayan her 4 kişiden birine temas etmeyi amaçlıyor.

"KALITELİ BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ"

Türkiye'nin farklı lokasyonlarında hizmet veren 37 şubelerinin olduğunu ve 500'e yakın kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Çözüm Tasarruf Genel Müdürü Ebubekir Kaplan, "2020 yılını 1 milyar TL'yi aşan proje büyüklüğüne ulaşarak verimli bir karne ile kapattık. 2021 yılında da verimlilik kriterlerinin tamamında iyi skorlar elde edebilecek kaliteli bir altyapıya sahibiz ve nitelikli bir ekiple bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Alanında öncü firmalarla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, geleneksel finans çözümlerine sunduğumuz performansı yüksek alternatifler ve yaygın iletişim ağımızla bu yılı 5 milyar liralık proje büyüklüğü ile tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Tasarruf finans sektörünün devlet kontrolünde olması ile birlikte finans pazarından alacağı payın artacağını da dile getiren Kaplan, vatandaşlara bu mekanizmayı doğru anlatabilmek için doğru planlanmış bir iletişim stratejisinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

"NİTELİKLİ EKONOMİK BÜYÜME İÇİN TASARRUF ŞART"

Türkiye'de hane halkı tasarruf oranlarının zaman içinde azaldığını söyleyen Kaplan, aynı azalmanın 2020 yılı kapanış raporlarına göre firmaların tasarruf oranlarında da görülebildiğini aktardı. Kaplan, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma süreçlerinin başarılı olması için gerekli olan yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin finansmanında kullanılacak yatırımların, hesaplanan tasarruflar olması gerektiğini vurguladı.

Kaplan, Çözüm Tasarruf'un bu anlamda iş modeli ile atıl durumda bulunan, ekonomiye kazandırılmamış parayı nitelikli tasarruflara dönüştürerek üretim odaklı ekonominin çarklarının dönmesine de destek olduğunu aktardı. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek yurt dışı yatırımlarla farklı ülke vatandaşlarının da bu alternatif finans mekanizması ile tanışmasını hedeflediklerini belirtti.

DOĞRU ANALİZ VE HIZLI ADAPTASYON ÖNEMLİ

Tüm bu süreçlerde hem sektörel değişimleri doğru takip etmenin hem de sahada olup müşteri talep ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmenin önemini vurgulayan Ebubekir Kaplan, "Neredeyse 1 yıldır mücadele ettiğimiz Kovid-19 sürecinde sadece fiziksel şubelerin değil, Türkiye'nin her bölgesinde müşterilerin tüm ihtiyaçlarına en iyi çözümleri bulmak için çabalayan dijital kanallarımızın da kitlesel diyalog kapsamında çok önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. Dönemsel gelişmeleri yakından takip ederek kendimizi değişime hızlıca adapte edebilecek çeviklikte bir şirketiz ve bunun temelinde de doğru bir transformasyon kültürünün kurum içinde herkes tarafından sahiplenilmesinin olduğuna inanıyoruz. Bizler bu anlamda alanında uzman, genç ve değişimi sahiplenen kadromuz ile hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı