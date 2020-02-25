: Tasarım devi Pininfarina'nın CEO'sundan yerli otomobil için övgü dolu sözler

25.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:23

2019'un Aralık ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen tanıtılan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili büyük beğeni toplamıştı. Otomobilin tasarımında ise ünlü İtalyan tasarım devi Pininfarina'nın imzası var. Pininfarina şirketinin CEO'su ile şirketin başkanı Silvio Petro Angor, yerli otomobille ilgili bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ONUR BİZİM İÇİN"

TOGG ile ortaklığın büyük bir başarıya ulaştığını belirten Silvio Petro Angor, ''Büyük bir ayrıcalık, büyük bir onur bizim için. Tasarımıyla bu fantastik maceraya katkıda bulunmak bizi gururla doldurdu. İnanılmaz insanlarla çalışma fırsatı bulduk. TOGG ekibi heyecan verici. Ekibin CEO'su Gürcan Karakaş olağanüstü bir insan. İlişkilerimiz dostluğa dönüşüyor. Yeni müşterilerle çalışmaya başladığınızda gelecekteki macerası nasıl olacak, bunu anlamaya çalışırsınız. Biz her zaman sadece birkaç yıllık şirketlerle değil, çok uzun süre kalıp bir şeyler yapmaya çalışan şirketlerle çalışmayı önemsiyoruz. Bizim çizgimiz TOGG'un stratejisiyle birbirini tamamlıyor. Bu nedenle bu ortaklı büyük bir başarıya ulaştı'' ifadelerini kullandı.

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