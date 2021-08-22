Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor
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Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor

Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarsus Belediyesinin, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yürüttüğü proje ortaklığı kapsamında, nisan ayında Kulak Mahallesi'nde ekimi gerçekleştirilen milli yer fıstığı çeşidi olan 'Ayşehanım' fıstığının hasadı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinin, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yürüttüğü proje ortaklığı kapsamında, nisan ayında Kulak Mahallesi'nde ekimi gerçekleştirilen milli yer fıstığı çeşidi olan 'Ayşehanım' fıstığının hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Modern Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi Sorumlusu Ayşe Nuran Çil'in gözetiminde, yörenin çiftçisi Mustafa Sarı'nın 10 dönümlük tarlasına ekilen 'Ayşehanım' yer fıstığı çeşidinin verimi istenilen düzeyde olurken, hasat edilen ürünün oldukça kaliteli ve lezzetli oluşu katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Çil, gerçekleştirilen hasat sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu anda Tarsus Belediyesi ile beraber yaptığımız protokol kapsamında yerli ve milli tohum çeşidimiz olan 'Ayşehanım' tohum çeşidinin hasadı için buradayız. Hasadını yaptığımız çerezin kalitesinin ve veriminin yüksek olması bizi memnun etti. Bu tarla kumsal bir alanda. Üstelik taban suyunun zaman zaman yükseldiği bir alanda yer fıstığı tarımı gerçekleştirdik. Aldığımız bu sonuçlar doğrultusunda, yerli yer fıstığı çeşidimizi bu bölgede yaygınlaştırmaya çalışacağız" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise ata tohumlarını yaygınlaştırma çabalarının sonuç verdiğini belirterek, "Ekilen tohumlar ürüne, ürün verime dönüştü. Fıstığın tadına bakıyorum, bu tat beni çocukluğuma götürdü. Biz bu fıstığı alırdık, kavururduk evde. Şimdi üretilen bu fıstıklar aynı o fıstıklar. Yani benim anlatmak istediğim şey, bu tatların nesilden nesile orijinal halleri ile geleceğe ata tohumlarıyla taşınması. Bu konuda her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Tarlada izi olanın hasatta yüzü oluyor. Bu konuyla bağlantılı olarak önümüzdeki süreçte de hemen hemen iki köye bir kurutma makinelerimizi getirtiyoruz. Artı on köye bir düşecek şekilde soğuk hava depolarımızı yapıyoruz. Ciddi anlamda kentten köylere doğru toplu bir göçün gerçekleşmesi için aldığımız hibeleri çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Yaptığımız hiçbir şey göstermelik değil. Elimizde bir milyardan fazla ata tohumu var. Bu konuda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu çalışmayı daha fazla arttırabilmek, biyodinamik tarımı yaymak ve bu şekilde hormonsuz ürünlerin mutfaklara girmesini sağlamak" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor
Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor
Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor
Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor
Tarsus'ta hasat şöleni sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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