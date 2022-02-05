Tarsus İdman Yurdu: 1-2

TARSUS, MERSİN (DHA) - STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Mert Baykal (xx), Enes Biroğlu (xx

SARI KARTLAR: İbrahim, Mert Efe, Mert Özyıldırım (Akhisarspor), Alperen, Azad ( Tarsus İY)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor evinde önemli rakiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu. Konuk Tarsus İdman Yurdu 9'uncu dakikada Uğur'un golüyle öne geçti: 0-1. Tarsus ekibi 26'da Batuhan'ın golüyle farkı ikiye çıkararak rahatladı. Mücadelenin 38'inci dakikasında Akhisarspor penaltı kazandı ve atışı kullanan Cihat farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Akhisarspor sahadan puansız ayrıldı.