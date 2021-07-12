TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret

TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM heyeti, Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM heyeti, Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet 8-9 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, 8 Temmuz Perşembe günü, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Ziraat Bankası Diyarbakır Bölge Müdürü Ercan Durmuş, Diyarbakır Sur Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güzelsoy, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ömer Atila, Çınar Ziraat Odası Başkanı Cevat Delil ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erdal Avşar ziyaret edildi.

Programın devamında 9 Temmuz Cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katılımları ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle gerçekleşen Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri açılışına TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet katılım sağladı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, "Köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında tüm Türkiye'de incelemeler devam etmektedir. Hasar incelemeleri biten tarım arazileri için peyderpey ödemeler devam etmekte, konu hakkında üreticilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Diyarbakır ilimizin köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında hasar tespit işlemleri tamamlanmış olup, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Diyarbakırlı üreticilerimize 25 milyon 200 bin TL ödeme yapılacağı da belirtilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret
TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor
Denizli'nin altında hazine yatıyor
Denizli'nin altında hazine yatıyor
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARSİM Heyetinden Diyarbakır'a ziyaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 16:18:37. #1.16#

title