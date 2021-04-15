TARSİM'den Giresun'a ve Ordu'ya ziyaret

TARSİM heyeti, 14 Nisan'da Giresun ve Ordu'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM heyeti, 14 Nisan'da Giresun ve Ordu'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki ekip, 14 Nisan'da Giresun ve Ordu'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Şubat ayında meydana gelen dondan etkilenen Giresun ve Ordu ilçelerindeki sigortalı fındık arazileri için 43 bin 704 adet hasar ihbarı yapılmıştı. İlk günden itibaren yüksek bir özveri ile çalışmalarını sürdüren 200'ü aşkın eksperimize destek olmak amacıyla bölgeye giden TARSİM ekibi, burada hasar tespit çalışmalarına devam eden eksperlerimiz ile görüştü ve tespit çalışmalarının Nisan ayının üçüncü haftasında biteceği bilgisini aldı.

Program kapsamında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Angın, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar ve FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak makamlarında ziyaret edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı