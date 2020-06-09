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TARSİM'den Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı'na ziyaret

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), 8 Haziran'da Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Remziye Karabucak'ı bahçesinde ziyaret etti.

TARSİM'den Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı'na ziyaret
09.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:22

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), 8 Haziran'da Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Remziye Karabucak'ı bahçesinde ziyaret etti.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu), geçtiğimiz haftalarda turunçgil ürünlerinde verim kayıplarına yol açan sıcak hava zararının, tarım sigortası kapsamına alınabilmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve tüm turunçgil üreticileri için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere, 8 Haziran'da Adana İli Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Remziye Karabucak'ı bahçesinde ziyaret etti.

Proje ekibinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ve Mühendis Ahmet Savaş İntişah, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik, AR-GE Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Erol Yalçınkaya, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Güçer Kafa ile Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş bahçede incelemeler yaparak, Başkan Karabucak ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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