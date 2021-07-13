TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı

TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Ekonomi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği projeleri, Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin 300 dönümlük arazisinde uygulanmaya başlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği projeleri, Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin 300 dönümlük arazisinde uygulanmaya başlandı.

Hayata geçirdiği projelerle gençlere tarımı sevdirmeyi hedefleyen TARNET, Akıllı Tarım Atölyeleri projesiyle tarım meslek liseleri öğrencilerine yönelik tarım kampları, atölyeler, eğitici eğitimler, lider çiftçi, ekosistem oyunları, seralar, robotik kitler ve topraksız tarım laboratuvarıyla eğitimler ve uygulamalar yapıyor.

Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA), Akıllı Traktör Sistemi (ATS) ve Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) projelerini Tefenni Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinde uygulayan TARNET, Tefenni Kaymakamlığı koordinasyonunda, okula ait 300 dönümlük araziye mısır ekerek sözleşmeli tarım gerçekleştirdi.

Ayrıca proje kapsamında, ATS entegre edilen traktörle okulun arazisinde otonom ekim yapıldı. ZİHA ile arazideki ürünlere ilaçlama yapılarak zamandan, iş gücünden ve tüm girdi maliyetlerinden tasarruf edildi ve tarladaki verim maksimum seviyeye çıkarıldı.

Projenin son kısmında ise yaklaşık 4 ay sonra okulun arazisine ekilen mahsulün ticarileştirilerek Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanıyor.

TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı
TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı
TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Balotelli Burak Elmas Şenol Güneş Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:44:01. #1.15#

title