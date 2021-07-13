TARNET tarım teknolojileri projelerini Burdur'da tarım lisesinde uyguladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği projeleri, Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin 300 dönümlük arazisinde uygulanmaya başlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET'in yerli imkanlarla ürettiği projeleri, Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinin 300 dönümlük arazisinde uygulanmaya başlandı.

Hayata geçirdiği projelerle gençlere tarımı sevdirmeyi hedefleyen TARNET, Akıllı Tarım Atölyeleri projesiyle tarım meslek liseleri öğrencilerine yönelik tarım kampları, atölyeler, eğitici eğitimler, lider çiftçi, ekosistem oyunları, seralar, robotik kitler ve topraksız tarım laboratuvarıyla eğitimler ve uygulamalar yapıyor.

Akıllı Tarım Atölyeleri (ATA), Akıllı Traktör Sistemi (ATS) ve Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) projelerini Tefenni Anadolu Teknik ve Meslek Lisesinde uygulayan TARNET, Tefenni Kaymakamlığı koordinasyonunda, okula ait 300 dönümlük araziye mısır ekerek sözleşmeli tarım gerçekleştirdi.

Ayrıca proje kapsamında, ATS entegre edilen traktörle okulun arazisinde otonom ekim yapıldı. ZİHA ile arazideki ürünlere ilaçlama yapılarak zamandan, iş gücünden ve tüm girdi maliyetlerinden tasarruf edildi ve tarladaki verim maksimum seviyeye çıkarıldı.

Projenin son kısmında ise yaklaşık 4 ay sonra okulun arazisine ekilen mahsulün ticarileştirilerek Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban