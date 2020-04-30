Tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı
30.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:25
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde tarlaya devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mutlu Poyraz (42) idaresindeki 06 BCF 699 plakalı demir malzeme yüklü tır, Ankara-Kırşehir kara yolu Hastane Kavşağı'nda sağanak dolayısıyla kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karakeçili Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.
Kaza sırasında tırda bulunan demir malzemeler şarampole ve tarlaya saçıldı.
Kaynak: AA