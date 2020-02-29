Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

29.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:30

Sadece Mardin'de bulunan 1.500 tarımsal sulama abonesinin Dicle Elektrik'e olan borcu 1.3 milyar liraya ulaştı. Yapılan tüm girişimlere rağmen borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerini keserek hatlarını da toplama kararı alan enerji şirketi, bundan etkilenecek abonelerine ise jeneratörle elektrik verecek.



Mardin'de bulunan 1.500 tarımsal sulama abonesinin ödenmemiş olan elektrik borcu bir miyar 300 milyon liraya ulaştı. Tarımsal sulamayı elektrik gücüyle yer altından su çekerek yapan abonelerin borcu, abone başı ortalama 867 bin lira gibi yüksek bir rakama ulaştı. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını açıklayan bölgenin enerji şirketi Dicle Elektrik ise yasal tüm girişimlerin ardından borçlu abonelerin elektriğini tümden kesme kararı aldı.



Daha önce abone bazlı yapılan kesme işlemlerinin, abonelerin ana hattan kaçak bağlantı yapması nedeniyle sonuca ulaşamaması yüzünden Dicle Elektrik kesme işlemi yaptığı yerlerde hatları da toplamaya başladı. Ancak bu işlem yapılırken, diğer abonelerin kesinlikle mağdur olmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.



Borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine enerji vermemek, bunu yaparken de diğer aboneler mağdur etmemekte son derece kararlı olan Dicle Elektrik, kesme işlemi yapılan yerlere jeneratör dağıtmaya başladı. Enerji şirketi tarafından temin edilen jeneratörler, kesintilerden etkilenebilecek abonelere elektrik temini için dağıtılmaya başlandı.



Dicle Elektrik yetkilileri amaçlarının sorunu, diğer aboneleri mağdur etmeden çözmek olduğunu söyledi. Bunun için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten yetkililer, "Mardin'de 1.3 milyar liralık elektrik borçlarını ödemeleri için 1.500 tarımsa sulama abonesi ile iletişime geçtik. Yapılan bire bir görüşmeler, çağrılar ve uzlaşma taleplerimiz ne yazık ki dikkate alınmadı. Bunun üzerine yaşanan bu durumdan diğer abonelerimizin de olumsuz yönde etkilenmemesi için yasal yetkilerimizi kullana yönünde karar aldı. Sürdürülebilir olmayan bu durum karşısında elektriğini kesilen abonelerle aynı hattan beslenen diğer abonelerimize muhtarlara teslim ederek tüm masraflarını karşılayacağımız jeneratörlerden elektrik sağlayacağız. Jeneratörlerin dağıtımına başlandı. Şirketimiz aldığı kararı uygulamada son derece kararlıdır ve geri adım atmayacaktır. Arzumuz, biriken ve yüksek rakamlara ulaşan bu borcun bir an evvel ödenmesi ve bu süreçte kimsenin sorun yaşamamasıdır" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA