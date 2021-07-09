"Tarımda yerli ve milli üretimi artırmalıyız"
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"Tarımda yerli ve milli üretimi artırmalıyız"

'Tarımda yerli ve milli üretimi artırmalıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Kütahya Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı. STK'ların tarımsal üretimde üstlendiği role dikkat çeken Vali Çelik, "Tarımda yerli ve milli üretimi artırmamız gerekiyor. STK'lar bu işin temel dinamiği" dedi.

Kütahya'daki üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri, Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla düzenlenen Kütahya Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda istişare edildi.

Kütahya merkez ile 12 ilçesinin tarımsal ve hayvansal varlığı hakkında katılımcıların bilgilendirilmesiyle başlayan toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, yüzde 30'u tarım arazisi olan Kütahya'da akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması gerektiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Kütahya merkez ve ilçelerinde önemli projeler yapıldığını ifade eden Vali Çelik, "Tarımsal üretimin bir tarafı da zirai üretim. İkisini birlikte ele alarak üretim alanına doğru ilerleyebiliriz" dedi.

"STK'lar bu işin temel dinamiği"

Yerli ve milli üretim için iş birliği vurgusu yapan Vali Çelik, "Tarımda yerli ve milli üretimi artırmamız gerekiyor. STK'lar bu işin temel dinamiği. Çiftçilerimizle diyaloğunuz, onların sorunlarını merkeze, karar alma mekanizmalarının da Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmesi ve karar alınması çok değerli. Çabanız için teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya; Kütahya Valisi Ali Çelik, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Eyüp Elmalı ile Kütahya Ziraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile ilçe ziraat odalarının başkanları katıldı. - KÜTAHYA

'Tarımda yerli ve milli üretimi artırmalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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