Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Kütahya'nın vizyon projesi olacak

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Simav ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin sadece Simav'a değil, Kütahya'ya ve Türkiye'ye önemli bir katma değer sağlayacağını belirtti.

Simav bölgesinde 300 dönüm alanda jeotermal enerjiyle ısıtılarak örtü altı tarım faaliyetinin sürdürüldüğüne dikkat çeken İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Hali hazırda seralarda yıllık 10 bin ton domates üretiliyor. Ayrıca bu seralarda yıllık 30 ton biber, 50 ton çilek, 200 ton salatalık yetişiyor. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi faaliyete başladığında 300 dönümde üretim yapan üreticilerimiz ilk etapta 1000 dönüm alanda jeotermal enerjiyle ısıtarak örtü altı tarım faaliyeti sürdürebilecekler. Yıllık domates üretim hedefi 10 bin ton olan domates üretiminin 50 bin tona çıkması hedefleniyor. Simav'ın kendine has iklimi dolayısıyla lezzet bakımından lider olan Simav Domatesi, jeotermal ısıyla üretim yapılması sebebiyle renk ve görüntü bakımından da dikkatleri üzerine topluyor. Şehrimize, ülkemize hayırlı, üreticimize bereketli olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet