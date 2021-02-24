Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli İşkodra'yı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk ziyareti kapsamında İşkodra şehrini ziyaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) çiftçilere yapılan yardımın dağıtım törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arnavutluk ziyareti kapsamında İşkodra şehrini ziyaret ederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) çiftçilere yapılan yardımın dağıtım törenine katıldı.

Törene, Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milva Ekonomi, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, İşkodra Valisi Majlinda Angoni, TİKA'nın Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, farklı yardımlarla Arnavut kardeşlerinin yanında bulunduklarını belirterek, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta yardım kapsamında yaptıklarımız sadece bunlar değil. Bildiğiniz üzere hastanemiz çok yakın bir zamanda açılacak. Bununla beraber depremden etkilenen Arnavut kardeşlerimize de 522 adet konutu da yaz aylarında teslim ediyor olacağız." dedi.

Mevkidaşı Milva Ekonomi ile bugün Arnavutluk'a özellikle sel ve selin önlenmesi amacıyla kullanılacak araç gereçleri kapsayan paket halinde bir hibe anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Pakdemirli, tüm dünyada yardıma ihtiyaç duyanlara ulaşmaları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özellikle Arnavutluk çiftçisi, üreticisi, yetiştiricisi için neler yapabilir konusunda Ekonomi ile uzun konuşmalar yaptıklarını belirtti.

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Bu konuda da her türlü konuda teknik destek, bilgi ve birikimimizi Arnavut kardeşlerimize de aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi de İşkodra'da mevkidaşımla Sayın Valimize TİKA'mızın organize etmiş olduğu, buradaki selden zarar gören çiftçilere teslim edilmek üzere 60 ton hayvan yemini teslim etmeye geldik. Bu sebeple buradayız. Sayın Valimiz bu teslimatı aldıktan sonra da özellikle taksimatı da öncelikli olarak selden zarar görmüş ve otlak alanlarını kaybetmiş İşkodralı çiftçilerimize, üreticilerimize teslim ediyor olacak."

Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Ekonomi de Türkiye ile iş birliği kapsamında tarım alanındaki stratejik kalkınmayı geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği kapsamındaki desteği yakından görme fırsatı bulduklarından dolayı bugünün kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.

Bu iş birliğin gelecekte de devam edeceğini dile getiren Ekonomi, "Tarım arazileri noktasında sulanması ve drenaj durumu bizler için öncelik olmaya devam ediyor. Bu konuları Türkiyeli muhataplarımızla görüşeceğiz. İşkodra gibi bazı özel bölgeler için bunu göz önünde bulunduracağız." değerlendirmesinde bulundu.

İşkodra Valisi Angoni de yapılan yardımlar için kurumlara teşekkür etti.

Pakdemirli ve heyeti, İşkodra ziyareti kapsamında Türkiye-Arnavutluk arasında imzalanan protokol gereğince restore edilen Kurşunlu Camisi'ni ziyaret etti. Pakdemirli, burada Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti'den sel sonrası caminin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka