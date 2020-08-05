HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'da fındık hasadına katılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık hasadına katılmak için Giresun'a geleceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'da fındık hasadına katılacak
05.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:53

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık hasadına katılmak için Giresun'a geleceğini söyledi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ile birlikte İhlas Haber Ajansı Giresun Bürosu'nu ziyaret ederek İl Temsilcisi Ahmet Bilge'ye açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk, fındık alım fiyatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti.

Açıklanan fındık fiyatının ardından üreticilerin gönül rahatlığıyla önümüzdeki günlerde hasada başlayacaklarını da belirten Milletvekili Öztürk, "Fındık üreticilerimiz geçen yılın ardından bu yılda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan fındık fiyatından oldukça memnun kaldılar. Her üreticimiz fiyat konusundaki memnuniyetini dile getiriyor bizde bundan son derece mutluyuz. Şu anda program tarihi net olmamakla birlikte önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla fındık hasat açılışı yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız ve program tarihinin netleşmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Açık deniz balık çiftliği değerlendiriliyor

Giresun'un Keşap ve Görele'nin Çavuşlu Beldesine bazı yatırımcılar tarafından kurulması planlanan balık çiftliği konusunda da açıklamalarda bulunan Milletvekili Öztürk, "Ebetteki istihdama katkı ve üretim için yatırımı önemsiyoruz ancak yöre halkının istek ve talepleri de çok önemlidir. Kurulacak yatırımın çevreye olumlu ve olumsuz etkileri etraflıca araştırılır, değerlendirilir ve bundan sonra gerekli çalışmalar yapılır. Şu aşamada evet iki ayrı yatırımcımızdan birisi Keşap ilçesine diğeri ise Görele'nin Çavuşlu Beldesi'ne açık deniz balık çiftliği kurmayı planlıyor. Biz de yöre halkımızın talep ve isteklerini değerlendirmekle birlikte fayda ve zararlarını araştırıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Magazin
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırması turizmcileri sevindirdi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Şiddete uğrayan kadın 'pizza siparişi' bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gupse Özay Seda Sayan Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar
Spor Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Liman Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Giresun'da fındık hasadına katılacak - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 18:08:59. #1.14#
title