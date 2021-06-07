Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da sulama sistemlerini inceledi Açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da sulama sistemlerini inceledi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da sulama sistemlerini inceledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar'da öncü sulama sistemlerini hizmete almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Tüm bu alandaki sulamaları tek bir cep telefonu ve internet sistemi üzerinden takip etmek ve bunları da kontrol etmek mümkün." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar'da öncü sulama sistemlerini hizmete almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Tüm bu alandaki sulamaları tek bir cep telefonu ve internet sistemi üzerinden takip etmek ve bunları da kontrol etmek mümkün." dedi.

Kentin Çobanlar ilçesi ile Sülümenli beldesi arasındaki Seyitler sulama sistemlerinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 bin dekar alanda geçerli olmak üzere yapılan tesislerin, son sistem olduğunu dile getirdi.

"Bugün itibariyle kuraklığı ve etkilerini konuşurken su tasarrufu sağlayan sistemlerle çalışıyor olmamız son derece önemli." diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu öncü sistemleri de burada hizmete almaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Tüm bu alandaki sulamaları tek bir cep telefonu ve internet sistemi üzerinden takip etmek ve bunları da kontrol etmek mümkün. Bu sistem gece vaktinde ön ödemeli sayaçların belli bir sıraya alınıp o sıra dahilinde sulanmasını sağlıyor. Özellikle de çok büyük bir alanda basınç değişikliği olmadan, problem yaşanmadan çok daha tasarruflu bir şekilde sulamayı gerçekleştirme imkanına sahip oluyorsunuz."

Pakdemirli, bu sistemlerin Türkiye çapında yaygınlaştırılmasında, başta Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü olmak üzere çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Pakdemirli'ye Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, belediye başkanları ve daire müdürleri eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da sulama sistemlerini inceledi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da sulama sistemlerini inceledi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da sulama sistemlerini inceledi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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