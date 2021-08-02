Tarım ve Orman Bakanı kimdir? Bekir Pakdemirli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimler arasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bekir Pakdemirli geliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Eski ve yeni Tarım ve Orman Bakanı kimdir?

TARIM VE ORMAN BAKANI KİMDİR?

Bekir Pakdemirli , 10 Temmuz 2018'den beri Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır.

(Eski, Bir önceki) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı : Ahmet Eşref Fakıbaba

(Eski, Bir önceki) Orman ve Su İşleri Bakanı : Veysel Eroğlu

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Bekir Pakdemirli (10 Kasım 1973, İzmir, Türkiye), Türk ekonomist. 10 Temmuz 2018'den beri Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır.

Bekir Pakdemirli doğum tarihi : 10 Kasım 1973

Bekir Pakdemirli kaç yaşında : 47 yaşında

Bekir Pakdemirli nereli : İzmir

Bekir Pakdemirli mesleği ne : Ekonomist, Tarım ve Orman Bakanı

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

TBMM'de Manisa milletvekili olarak 4 dönem görev alan Ekrem Pakdemirli'nin oğludur. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisat Doktora çalışmalarını tamamladı.

KARİYERİ

Çalışma hayatı boyunca gıda, Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Günümüzde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdürmekte, aynı zamanda McCain Foods şirketi ile danışmanlık ilişkileri devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Bekir Pakdemirli amatör telsizci, deniz kaptanı ve pilottur. Ege TV'de haftalık ekonomi programı yapmaktadır. Babası ise 1991 yılında Türkiye'nin Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmiş Ekrem Pakdemirli'dir.

SİYASİ KARİYERİ

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.