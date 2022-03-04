Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den istifa sonrası ilk açıklama - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den istifa sonrası ilk açıklama

Haberler.com, Erdem Aksoy - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.

"GÖREVDEN AF TALEBİMİ KABULLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Pakdemirli istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ BAKAN KİRİŞÇİ OLDU

Pakdemirli'nin istifasıyla boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı koltuğuna Vahit Kirişçi oturmuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den istifası sonrası ilk açıklamaYeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli, Politika, Ekonomi, Güncel, Haberler

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