Tarım teşvikine fırsatçı uyarısı Antalya'nın örtü altı üretim merkezlerinden merkez Aksu ilçesi Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, son günlerde ilçede tarımla hiç alakası olmayan kişilerin, üreticiliğe başladığını iddia etti.

Antalya'nın örtü altı üretim merkezlerinden merkez Aksu ilçesi Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin, son günlerde ilçede tarımla hiç alakası olmayan kişilerin, üreticiliğe başladığını iddia etti. Şahin, "Henüz hazırlık aşamasındayken, verilecek olan destek daha çıkmadan fırsatçıların hazırlık yapıp bundan faydalanmaya çalıştıkları herkesin bildiği bir konudur. Yıllarca sektörün kahrını çeken çiftçi ne zaman 2 kuruş kazansa, ertesi gün cebine para koyan herkes üreticiliğe soyundu" dedi.

Başkan Şahin, son dönemde Aksu'da gayrimenkul piyasasının hareketlendiğini belirterek, maddi durumu iyi olan kişilerin satın almak için devasa araziler aradığını ileri sürdü. Tarıma her devlet desteği planlandığında, bu tür hareketliliğin yaşandığını kaydeden Şahin, "Henüz hazırlık aşamasındayken, verilecek olan destek daha çıkmadan fırsatçıların hazırlık yapıp bundan faydalanmaya çalıştıkları herkesin bildiği bir konudur. Yıllarca sektörün kahrını çeken çiftçi ne zaman 2 kuruş kazansa, ertesi gün cebine para koyan herkes üreticiliğe soyundu. 50 dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm devasa tesislerle üreticinin aile çiftçiliği biter. Kredilerin tamamı devasa şirketlere verilirse, küçük aile çiftçiliği devasa işletmelerle rekabet edemez ve seralar üretmez hale gelir" ifadelerini kullandı.

"Ürettiğinin karşılığı verilsin"

Üreten, kendi kendine yeten ülke konumunun korunması gerektiğinin altını çizen Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Bizim umudumuz, geldiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan Tarım ve Ormancılık Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'dir. Aile çiftçiliğini koruyacak bir sistemde, seracılığın kontrollü bir şekilde büyümesi ve ülkemizin gerçek çiftçilerinin desteklenmesidir. Yıllarca emek veren emeğinin karşılığını alsın, artık üretenin ürettiğinin karşılığı verilsin. Nasırlı elleriyle memleketine hizmet vermeye çalışan üreticimizin ekmeğine kimse göz dikmesin" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA