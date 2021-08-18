Tarım teknolojisine 6 milyon TL'lik yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım teknolojisine 6 milyon TL'lik yatırım

Tarım teknolojisine 6 milyon TL'lik yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Re Pie, tarım ve hayvancılık alanında bir yatırıma imza attı.

Re Pie, tarım ve hayvancılık alanında bir yatırıma imza attı. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimlerden HST Tarım'a 6 milyon TL yatırım yaptı. HST Tarım A.Ş, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak.

Alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy, farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla çalışmalarına devam ediyor. Toplam portföy hacmini 3,6 Milyar TL seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimlerden HST Tarım'a 6 milyon TL'lik yatırımını yaptı.

Tohumdan hasada ihtiyaçları teknoloji ile çözüyor

HST Tarım, çiftçilik ve hayvancılık faaliyeti ile uğraşan küçük ölçekli üreticilerin tohum, yem ve gübre gibi tüm tarım ve hayvancılık girdilerine uygun fiyatlarla hasatta, hayvan ya da ürün satışı ödeme alternatifleri ile ulaşmasını sağlıyor. Birçok üreticinin bilmediği ya da bilip de pahalı olduğunu düşündüğü teknolojik çözümleri ve makine öğrenmesine dayalı altyapısını tarıma entegre ediyor. Aynı zamanda zirai ve hayvan danışmanlığı, toprak analizine göre gübre ve tohum önerileri, hayvan cinsi ve ırkına uygun yem önerileri, uydu görüntüleri, meteoroloji verileri ve yağış radarlarından alınan veri analizleri vasıtası ile zirai ve hayvansal ürünlerin verimliliği artırıyor.

Teknoloji yatırımlarını hızlandıracak

Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu ile HST Tarım, Türkiye pazarında daha etkin olacağı belirtildi. HST Tarım A.Ş, sağladığı yatırım desteği ile hizmet verdiği küçük ölçekli çiftçi ve hayvan yetiştiricileri tabanını genişletecek ve gerekli teknoloji yatırımlarını hızlandıracak. Fintech, oyun, nesnelerin interneti (IoT), sağlık ve enerji verimliliği teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan Re-Pie Portföy Yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Tarım teknolojisine 6 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Bülent Ersoy Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mustafa Er Samet Aybaba Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım teknolojisine 6 milyon TL'lik yatırım - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 12:24:00. #1.16#

title