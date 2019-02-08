Tarım Kredi 'Tanzim Satış' İçin Çiftçiden Ürün Almaya Başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, sebze meyve fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak belediyelerin tanzim satış mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden almaya başladıklarını vurgulayan Poyraz, şöyle konuştu:

"Bu konuda çalışmalarımız başladı. Üreticiden alabildiğimiz kadar makul fiyata alıp bu ürünleri dağıtımın noktasındaki belediyenin yetkililerine teslim edeceğiz. Özel sektör mantığıyla düşünmediğimiz için buna hemen hemen hiç kar koymayacağız. Bu işlerle her aracı kendi karını eklediği için, ne kadar aracı olursa fiyat da o kadar artar. Biz üreticiden aldığımız fiyata sadece nakliyesini ekleyeceğiz. Bir tarafta üreticimiz olacak diğer tarafta satış yapacak yetkililer olacak."

"HANGİ ÜRÜNE İHTİYAÇ VARSA SEZONUNA GÖRE TEMİN EDECEĞİZ"

Poyraz, çiftçiye ürünlerini Tarım Kredi'ye satmaları için zorlama yapılmayacağının altını çizerek, "Biz zaten piyasadayız. Geçen sene çiftçilerden 800 milyon liralık ürün almışız. Hububat ve bakliyat ağırlıklı olarak gerçekleştirdiğimiz işi, şimdi önceden kısmi olarak yaptığımız yaş sebze meyvede de sürdüreceğiz. Piyasada hangi ürüne ihtiyaç varsa sezonuna göre temin edip göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi yetkililerinin yaş sebze meyve alımı konusunda çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Poyraz, "Sistem çok kısa süre içerisinde işlemeye başlayacak." dedi.

"KAMUNUN GIDA ALIMLARINDA KOOPERATİFLER DEVREYE GİRMELİ"

Poyraz, Tarım Kredi olarak Kredi Yurtlar Kurumu ve Milli Savunma Bakanlığına ürün verdiklerini de anımsatarak, kamu kurumlarının ciddi manada gıda alımı yaptıklarını ve bunun da tartışılması gerektiğini söyledi.

Kamu kuruluşlarına gıda temini yapmak için ihaleyi alan firmaların piyasayı etkilediklerine işaret eden Poyraz, "Firmalar kamu ihalesine girdiği zaman milyonlarla ifade edilen rakamlarla piyasadan mal çekmek zorunda kalıyor. Halbuki biz bir ihale olmadığı için, o günkü borsa fiyatları neyse kamu kurumlarına o fiyatlarından verebiliyoruz. Burada enflasyonist bir baskı oluşturmuyoruz. Kamu kurumlarının gıda alımlarında da kooperatiflerin devreye girmesi lazım. Yani kooperatiflerin üreticiden aldığı, işlediği veya işlettiği ürünleri de bu anlamda sisteme dahil etmek lazım." diye konuştu.

"FAHİŞ FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKER"

Poyraz, kamu kurumlarına gıda temininde bulunan firmaların da aracılık sisteminden ürün almak zorunda kaldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İhaleyi alanlar aracılardan alıyor ve piyasayı etkiliyorlar. Bu işin ticaretini yapıyorlar, burada aracılık sistemi çalışıyor. Burada da kooperatiflerin devreye girmesi için belki düzenleme yapmak gerekiyor. Kooperatiflerin önünü açmak gerekiyor. Kamu kurumların uygun kooperatiflerden doğrudan doğruya ihalesiz alım yapabilmesi lazım. Kooperatiflerden alsın demiyoruz ama alınan ürünlerin kamu kurumlarına verilmesinin yolu açılırsa piyasayı regüle eder, fahiş fiyatlar varsa da bu fiyatları aşağı çeker."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış mağazalarına ilişkin açıklamasında, "Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız." bilgisini paylaşmıştı.