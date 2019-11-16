Tarım Kredi'den "tarım sigortası" çağrısı

16.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:22

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçilere emeklerini güvence altına alabilmeleri için "tarım sigortalarını" yaptırmaları çağrısında bulundu.

Poyraz, yazılı açıklamasında, tarım sigortasının önemine dikkati çekti.

Üreticilerin, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydolması gerektiğini belirten Poyraz, "Çiftçilerimiz emeklerini güvence altına almalı. Üreticilerimizin olası risklerle karşılaşmamaları ve sıkıntı yaşamamaları için sigorta poliçesi son kabul tarihlerine ve ÇKS güncellemelerine azami özen göstermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllardan farklı olarak "Dolu Paketi" ve "Don Teminatlı" poliçe üretim tarihlerinin birlikte açılmış olması sebebiyle 5 Kasım itibarıyla meyve poliçeleri için "İsteğe Bağlı Don Teminatlı" poliçesinin kesilebildiğini vurgulayan Poyraz, meyve poliçeleri için ocak ayının beklenmesine lüzum kalmadığını bildirdi.

TARSİM sigortasına kredi faizi desteği

Çiftçilere sağlanan kolaylıklara dikkati çeken Poyraz, "Tarımsal işletme varlıklarını TARSİM'e sigorta ettiren çiftçiler, Tarım Kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredilerde indirimli faiz oranlarından faydalanabiliyor. Bu durumda Tarım Kredi'den kullanılan kredilere ait faizlerin yüzde 25-100'ü devlet tarafından ödeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Poyraz, şunları kaydetti:

"Örneğin, bir kooperatif ortağımız 10 bin lira yüzde 50 indirimli kredi kullandığı zaman bir yıl sonunda TARSİM'e sigorta ettirdiğinden 600 lira, yüzde 100 indirimli kredi kullandığı zaman bir yıl sonunda TARSİM'e sigorta ettirdiğinden 1200 lira daha az faiz ödeyecek. Ayrıca sel, don, dolu, yangın gibi doğal afetlere karşı ürünleri devlet garantisinde sigortalanmaktadır. Bunun yanında, doğal afetler ve kuraklık sebebiyle kredi borcunu ödeyemeyen ortaklarımızın kredi borçlarının ertelenmesinde, yasal mevzuat gereğince yalnızca faiz indirimli kredi borçları ertelenebiliyor. Dolayısıyla üreticilerimizin tarımsal varlıklarının TARSİM'e sigorta ettirilmesi şartı, kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde de aranıyor."

İşletme kaydı uyarısı

Poyraz, üreticilerin TARSİM kapsamında devlet destekli tarım sigortası yaptırabilmeleri ve düşük faizli tarımsal kredi desteğinden faydalanabilmeleri için, bitkisel ürün sigortaları için öncelikle ÇKS'ye, seralar için Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS), süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için Veteriner Bilgi Sistemi'ne (TÜRKVET), kümes hayvanları için Tarım ve Orman Bakanlığının il, ilçe müdürlüklerine, su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne (SKS), arıcılık (arılı kovan) sigortası için de Veteriner Bilgi Sistemi ile Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) başvurarak işletme kaydının yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA