Tarım Kredi danışmanlık hizmeti alacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ( Tarım Kredi), Avrupa Birliği'ne sunduğu proje kapsamında teknik eğitim, yaşam becerileri eğitim ve dil eğitim modüllerinin geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti alacak.

Birliğin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi" için Türkiye'deki Suriyelilere yönelik Mali Yardım Programı kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Birliğine yapılan proje başvurusu kabul edildi.

Uygulama aşamasına geçilen proje kapsamında alınan fon, "Teknik Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi İçin Danışmanlık Hizmeti", "Yaşam Becerileri Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi İçin Danışmanlık Hizmeti" ve "Dil Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi İçin Danışmanlık Hizmeti" alımlarına ilişkin sözleşmelerin ödemelerinde kullanılacak.

Hizmet alımları için firmalarda aranacak niteliklere ve detaylı iş tanımına www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuruların istenilen belgelerle beraber 14 Şubat tarihinde saat 18.00'e kadar yapılması gerekiyor.