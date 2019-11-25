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Tarım girişimcisine 50 milyon euroluk hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 8'inci Başvuru Çağrısı'yla işleme ve pazarlama sektörlerinde, üretici, yetiştirici ve pazarlama alanına yönelik 50 milyon euro hibe paketi sunduklarını belirtti.

25.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:21
Tarım girişimcisine 50 milyon euroluk hibe

Tarım ve Orman Bakanı , Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) 8'inci Başvuru Çağrısı'yla işleme ve pazarlama sektörlerinde, üretici, yetiştirici ve pazarlama alanına yönelik 50 milyon euro hibe paketi sunduklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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