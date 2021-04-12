Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi

Havran ilçesinde, Havrano Doğal Gıda İşletmesi sahibi Funda Filiz Çetin, başarılı kadın girişimci ödülünün sahibi oldu.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı

Havran ilçesinde, Havrano Doğal Gıda İşletmesi sahibi Funda Filiz Çetin, başarılı kadın girişimci ödülünün sahibi oldu.

İstanbul'dan gelerek Havran'da 5 yıl önce Havrano Doğal Gıda İşletmesini kuran Mali Müşavir Funda Filiz Çetin ve Bekir Çetin çifti, ürettikleri 22 çeşit sirke ile adlarını duyurdu. Çift, Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen 4 bin 700 girişimci arasında ödüle layık görüldü. Yurt genelinde ödüle layık görülen 21 girişimciden biri olan Funda Filiz Çetin, ödülünü Ankara'da Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin elinden aldı. Yılda 400 ton sirke ürettiklerini anlatan Funda Filiz Çetin, "Biz 5 yıl önce sirke üretimine başladık. Bu güne kadar yörede üretilen meyveleri satın alıp sirkeye dönüştürüyoruz. Geçen yıl yörede hiçbir meyve ziyan olmadı. Yörede bol miktarda üretilen nar ve mandalinayı da değerlendiriyoruz. Şu anda 22 çeşit sirke üretiyoruz. Sirkeyi dünya kalitesinde üreterek sektöre öncülük yapmak istiyoruz. Ödüle layık görülmek bizi sevindirdi" dedi.

İşlerini büyütmek istediklerini anlatan Bekir Çetin de, "Her yıl sirke ve diğer ürün çeşitlerimizin sayılarını artırıyoruz. Ürün çeşitlerimizi artırırken,yöredeki çiftçilerimize de faydalı olmaya çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Necip Uysal Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarım Bakanı Pakdemirli, Havranlı kadın girişimciye plaket verdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:32:00. #1.15#
title