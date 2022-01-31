Tarihi transfer bitti, saatte kazanacağı para akıllara durgunluk veriyor! İşte Kylian Mbappe'nin yeni takımı

Real Madrid uzun süredir peşinde koştuğu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyle rekor bir anlaşmaya varan Eflatun-beyazlılar, Mbappe'ye yıllık 50 milyon euro ödeyecek.

YILDA 50 MİLYON EURO KAZANACAK

Bild gazetesinin haberine göre, Real Madrid, sezon sonunda Paris Saint-Germain'le sözleşmesi bitecek Kylian Mbappe'yle anlaşmaya vardı. İspanyol devi bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Fransız golcüye yılda yaklaşık 50 milyon euro ödeyecek.

MBAPPE'YE SEZON BAŞINDA 200 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞLERDİ

Real Madrid geçen yaz Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e 200 milyon euro teklif etmiş ancak Fransız ekibi bu transfere onay vermemişti. PSG formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Kylian Mbappe, 19 gol ve 15 asist üretti.

SAATTE 5 BİN 723 EURO KAZANACAK

Real Madrid'den yılda 50 milyon euroyu cebine koyacak Mbappe, saatte 5 bin 273, günde 137 bin 360, haftada 961 bin 500, ayda ise 4.2 milyon euro kazanacak.

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